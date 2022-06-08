新たな感染は455人、15日連続前週下回る（鹿児島市157、鹿屋63、霧島38、徳之島27、奄美20、いちき串木野15、伊佐13、薩摩川内11、姶良10、垂水9、瀬戸内9、指宿8、日置8、与論8、和泊7、龍郷6、天城6、出水5、伊仙5、曽於4、南九州4、喜界4、大崎3、西之表2、南さつま2、さつま2、志布志1、南大隅1、肝付1、知名1、大和1、兵庫2、佐賀1、愛知1）新型コロナ・鹿児島7日発表

鹿児島県と鹿児島市は７日、新たに新型コロナウイルスの感染者４５５人を確認したと発表した。前週の同じ曜日を１５日連続で下回った。感染者の居住地は鹿児島市１５７人、鹿屋市６３人、霧島市３８人、徳之島町２７人、奄美市２０人、いちき串木野市１５人、伊佐市１３人、薩摩川内市１１人、姶良市１０人、垂水市、瀬戸内町９人、指宿市、日置市、与論町８人、和泊町７人、龍郷町、天城町６人、出水市、伊仙町５人、曽於市、南九州市、喜界町４人、大崎町３人、西之表市、南さつま市、さつま町２人、志布志市、南大隅町、肝付町、知名町、大和村１人。県外は兵庫県２人、佐賀県、愛知県１人。年代別では１０歳未満の９８人が最多で、３０代７６人、１０代６８人と続く。４０代以下が全体の７６％を占める。県内の累計感染者は８万５５１９人になった。６日時点の療養者数は前日比１５９人減の２９５４人。内訳は入院１４６人（１５人減）、宿泊施設入所４１６人（１９人減）、自宅待機２３９２人（１２５人減）。入院のうち重症２人、酸素投与が必要な中等症１２人。