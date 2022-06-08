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新型コロナ　鹿児島県内で新たに425人感染、クラスター2件確認

 2022/06/08 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者４２５人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは２４８人、市は１７７人。

　県は午後６時をめどに新たなクラスター２件に関する記者説明をする。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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