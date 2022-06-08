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曽於の高齢者施設と薩摩川内の医療機関でクラスター、計18人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/08 18:08
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　鹿児島県は８日、曽於市の高齢者施設、薩摩川内市の医療機関で、新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　曽於市の高齢者施設は利用者９人、職員３人。

　薩摩川内市の医療機関は患者４人、職員２人。

　県内のクラスターは累計１９６件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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