曽於の高齢者施設と薩摩川内の医療機関でクラスター、計18人感染　新型コロナ・鹿児島

鹿児島市で新たに157人、鹿屋63人、霧島38人など計455人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新たな感染は455人、15日連続前週下回る（鹿児島市157、鹿屋63、霧島38、徳之島27、奄美20、いちき串木野15、伊佐13、薩摩川内11、姶良10、垂水9、瀬戸内9、指宿8、日置8、与論8、和泊7、龍郷6、天城6、出水5、伊仙5、曽於4、南九州4、喜界4、大崎3、西之表2、南さつま2、さつま2、志布志1、南大隅1、肝付1、知名1、大和1、兵庫2、佐賀1、愛知1）新型コロナ・鹿児島7日発表