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新型コロナウイルス
鹿児島市で新たに179人、霧島34人、奄美30人など計425人感染 新型コロナ・市町村別詳細
2022/06/08 19:10
拡大
鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者４２５人を新たに確認したと発表した。
居住地別では、鹿児島市１７９人、霧島市３４人、奄美市３０人、鹿屋市２７人、徳之島町２０人、伊仙町１２人、和泊町１１人、瀬戸内町１０人、薩摩川内市９人、姶良市、与論町８人、曽於市、いちき串木野市、伊佐市７人、指宿市、日置市６人、枕崎市、垂水市、知名町５人、出水市、龍郷町、天城町４人、志布志市、さつま町３人、西之表市、南九州市、南大隅町２人、南さつま市、東串良町、中種子町、大和村１人。県外は福岡県１人。
感染者の累計は８万５９４４人になった。
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