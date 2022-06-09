いちき串木野の事務所でクラスター、計12人感染　新型コロナ・鹿児島

鹿児島市で新たに179人、霧島34人、奄美30人など計425人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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曽於の高齢者施設と薩摩川内の医療機関でクラスター 職員の消毒が不十分、風邪症状も 新たな感染は425人（鹿児島市179、霧島34、奄美30、鹿屋27、徳之島20、伊仙12、和泊11、瀬戸内10、薩摩川内9、姶良8、与論8、曽於7、いちき串木野7、伊佐7、指宿6、日置6、枕崎5、垂水5、知名5、出水4、龍郷4、天城4、志布志3、さつま3、西之表2、南九州2、南大隅2、南さつま1、東串良1、中種子1、大和1、福岡1）新型コロナ・鹿児島8日発表