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いちき串木野の事務所でクラスター、計12人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/09 18:13
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　鹿児島県は９日、いちき串木野市の事務所で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は職場関係者８人、その親族４人。

　県内のクラスターは累計１９７件になった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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