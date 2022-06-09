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新型コロナウイルス
いちき串木野の事務所でクラスター、計12人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/06/09 18:13
拡大
鹿児島県は９日、いちき串木野市の事務所で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
感染者は職場関係者８人、その親族４人。
県内のクラスターは累計１９７件になった。
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