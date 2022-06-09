鹿児島市で新たに189人、霧島33人、鹿屋31人など計405人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者４０５人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市１８９人、霧島市３３人、鹿屋市３１人、奄美市２０人、徳之島町１４人、喜界町１２人、姶良市１１人、曽於市、伊仙町１０人、薩摩川内市９人、いちき串木野市７人、和泊町６人、さつま町、天城町、与論町５人、日置市、大崎町４人、出水市、指宿市３人、垂水市、南さつま市、伊佐市、湧水町、知名町２人、西之表市、志布志市、南九州市、錦江町、南大隅町、瀬戸内町、龍郷町１人。県外は神奈川県２人、東京都、千葉県、兵庫県、福岡県、宮崎県１人。累計感染者は８万６３４９人になった。