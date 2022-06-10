赤みさす「薩摩西郷梅」収穫ピーク　「梅ジュース、梅酒ソーダ割りは夏に最高」　さつま

鹿児島県さつま町特産の「薩摩西郷梅」が収穫のピークを迎えている。同町求名では９日、生産者らが赤みがさした実を一つ一つ丁寧にちぎっていた。出荷は７月上旬まで続く。薩摩西郷梅は同町で栽培する南高梅のブランド。３９戸が２３ヘクタールで手掛け、青梅と完熟梅合わせて約２００トンの生産を見込む。生産組合によると、実は雨が降ると大きく成長する。今季は梅雨入りが遅い影響もあり、小粒傾向という。町内の物産館などで販売している。生産者の小坂晃弘さん（４９）は「梅ジュースや梅酒のソーダ割りは夏に最高。各家庭でも作ってみて」とＰＲした。