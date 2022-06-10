いちき串木野のクラスター 消毒不十分、発熱した職員が出勤も　新たな感染は405人（鹿児島市189、霧島33、鹿屋31、奄美20、徳之島14、喜界12、姶良11、曽於10、伊仙10、薩摩川内9、いちき串木野7、和泊6、さつま5、天城5、与論5、日置4、大崎4、出水3、指宿3、垂水2、南さつま2、伊佐2、湧水2、知名2、西之表1、志布志1、南九州1、錦江1、南大隅1、瀬戸内1、龍郷1、神奈川2、東京1、千葉1、兵庫1、福岡1、宮崎1）　新型コロナ・鹿児島9日発表

鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの新たな感染者４０５人を確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回るのは１７日連続。県はいちき串木野市の事業所のクラスター発生も明らかにした。クラスターの感染者は職場関係者８人、その親族４人の計１２人。施設内の換気はしていたが、共用部分の定期的な消毒が不十分だったり、発熱の症状がある職員が出勤したりしていた。新規感染者の居住地は、鹿児島市１８９人、霧島市３３人、鹿屋市３１人、奄美市２０人、徳之島町１４人、喜界町１２人、姶良市１１人、曽於市、伊仙町１０人、薩摩川内市９人、いちき串木野市７人、和泊町６人、さつま町、天城町、与論町５人、日置市、大崎町４人、出水市、指宿市３人、垂水市、南さつま市、伊佐市、湧水町、知名町２人、西之表市、志布志市、南九州市、錦江町、南大隅町、瀬戸内町、龍郷町１人。県外は神奈川県２人、東京都、千葉県、兵庫県、福岡県、宮崎県１人。年代別では３０代の９３人が最多で、１０歳未満８８人、４０代５２人と続いた。療養解除後に再び感染する再陽性者１人（２１例目）も確認された。累計の感染者は８万６３４９人となった。８日時点の療養者数は前日比７人増の２９２３人。内訳は入院１４６人（４人増）、宿泊施設入所４０６人（５人増）、自宅待機２３７１人（２人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症１４人。