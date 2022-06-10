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豊作願いお田植え祭　「ぬるぬるする」「こけそう」児童が3年ぶり手植え　霧島神宮

 2022/06/10 21:00
霧島神宮の斎田で苗を手植えする児童ら＝霧島市霧島田口
霧島神宮の斎田で苗を手植えする児童ら＝霧島市霧島田口
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　霧島神宮のお田植え祭が１０日、鹿児島県霧島市霧島田口の神宮斎田であった。はかま姿の巫女（みこ）と神職に交じり、霧島小学校の３年生１２人が豊作を願い苗を植えた。

　児童の田植えは新型コロナウイルスの影響で２年中止したため、３年ぶり。神事の後、早乙女や早男に扮（ふん）した巫女らとともに田んぼに入った。収穫は１０月ごろを予定し、同神宮に奉納され、神事や神酒造りに使われる。

　児童は「ぬるぬるする」「こけそう」と泥にはしゃぎながら１人３０本ほどを手植えした。山口裕加さんは「泥は気持ちよかった。育ったら納豆ご飯で食べたい」と満足そうだった。
斎田の泥に苦戦しながらも苗を手植えする児童ら＝霧島市霧島田口
巫女らとともに田んぼに入り、苗を手植えする児童＝霧島市霧島田口
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