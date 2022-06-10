豊作願いお田植え祭　「ぬるぬるする」「こけそう」児童が3年ぶり手植え　霧島神宮

２．

いちき串木野のクラスター 消毒不十分、発熱した職員が出勤も 新たな感染は405人（鹿児島市189、霧島33、鹿屋31、奄美20、徳之島14、喜界12、姶良11、曽於10、伊仙10、薩摩川内9、いちき串木野7、和泊6、さつま5、天城5、与論5、日置4、大崎4、出水3、指宿3、垂水2、南さつま2、伊佐2、湧水2、知名2、西之表1、志布志1、南九州1、錦江1、南大隅1、瀬戸内1、龍郷1、神奈川2、東京1、千葉1、兵庫1、福岡1、宮崎1） 新型コロナ・鹿児島9日発表