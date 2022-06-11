霧島の高齢者施設クラスター 風邪症状の職員勤務、入所者の距離近く　新たな感染は340人（鹿児島市142、鹿屋38、奄美26、霧島18、徳之島14、薩摩川内13、和泊9、いちき串木野8、指宿7、天城7、与論7、喜界6、南さつま5、姶良5、知名4、日置3、志布志3、伊佐3、龍郷3、伊仙3、垂水2、さつま2、瀬戸内2、出水1、西之表1、長島1、大崎1、錦江1、中種子1、大和1、千葉1、熊本1、兵庫1）　2人死亡　新型コロナ・鹿児島10日発表

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新たに３４０人の新型コロナウイルス感染者と２人の死亡を確認したと発表した。感染者は１８日続けて前週の同じ曜日を下回った。県は霧島市の高齢者施設でクラスターの発生を明らかにした。クラスターの感染者は入所者５人と職員４人。軽い風邪症状がある職員が勤務していたり、食事中の入所者の距離が近かったりした。亡くなった２人はいずれも感染後、入院していた。新規感染者の居住地は、鹿児島市１４２人、鹿屋市３８人、奄美市２６人、霧島市１８人、徳之島町１４人、薩摩川内市１３人、和泊町９人、いちき串木野市８人、指宿市、天城町、与論町７人、喜界町６人、南さつま市、姶良市５人、知名町４人、日置市、志布志市、伊佐市、龍郷町、伊仙町３人、垂水市、さつま町、瀬戸内町２人、出水市、西之表市、長島町、大崎町、錦江町、中種子町、大和村１人。県外は千葉県、熊本県、兵庫県１人。年代別は１０歳未満が７４人で最も多く、４０代５３人、３０代５２人と続いた。９日まで１週間の県の抽出調査によると、オミクロン株の派生型「ＢＡ・２」疑いが９８．７％を占めた。累計感染者は８万６６８９人になった。９日時点の療養者数は、前日比１９人増の２９４２人。内訳は入院１４１人、宿泊施設入所４０６人、自宅待機２３９５人。入院のうち酸素投与が必要な中等症は９人に減った。