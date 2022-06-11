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路面電車が停車中の車両に追突　70人乗り、一部区間で運休　鹿児島市

 2022/06/11 10:28
追突事故を起こした鹿児島市電＝１１日午前９時４分、鹿児島市鴨池２丁目の鹿児島市電郡元電停
追突事故を起こした鹿児島市電＝１１日午前９時４分、鹿児島市鴨池２丁目の鹿児島市電郡元電停
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　１１日午前７時５５分ごろ、鹿児島市鴨池２丁目の郡元電停で、停車していた鹿児島駅前発郡元行き市電に、後続の谷山発鹿児島駅前行き市電が追突した。交通局によると、乗客乗員約７０人のうち３人が体の痛みを訴えている。原因は調査中。

　現在、騎射場－郡元間が運休しており、臨時バスで代替輸送している。
（別カット）追突事故を起こした鹿児島市電（後方２両）＝１１日午前９時１９分、鹿児島市郡元２丁目の鹿児島市電郡元電停
追突事故を起こした鹿児島市電＝１１日午前９時９分、鹿児島市鴨池２丁目の鹿児島市電郡元電停
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