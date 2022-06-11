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ようやく… 九州南部が梅雨入り　平年より12日、昨年より1カ月遅く

 2022/06/11 11:07
梅雨空の下、雨に濡れるアジサイ＝１１日午前９時半、鹿児島市上荒田町
梅雨空の下、雨に濡れるアジサイ＝１１日午前９時半、鹿児島市上荒田町
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　鹿児島地方気象台は１１日、九州南部（鹿児島県本土と種子島・屋久島、宮崎県）が梅雨入りしたとみられると発表した。

　平年より１２日、観測史上２番目に早かった昨年（５月１１日ごろ）より１カ月遅い。気象台によると、偏西風の南下と、太平洋高気圧の押し上げが弱い影響で、梅雨前線の北上が例年より遅かった。

　九州南部の平年の梅雨明けは７月１５日ごろ。
鹿児島城跡の堀のハスの葉にたまる雨水＝１１日午前１１時、鹿児島市城山町
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