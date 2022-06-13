国内外のアジサイ460種3100株が見頃　宮崎・高原

宮崎県高原町広原の「こうはらあじさい園」が見頃を迎えている。約４６０種３１００株を誇り、例年４０００人近くが訪れる。２５日まで開園する。園主の高原清男さん（７１）が自宅庭の一般開放から始めて１０年目を迎えた。２１年前、子どもから贈られたアジサイに魅了され、妻絹代さん（７０）と国内外から珍しい品種を取り寄せ植栽を続けた。面積は５５００平方メートルまで広がり、約１キロの遊歩道や休憩所も手作りした。高原さんは「品種や天候はもちろん、日ごとに表情を変えるアジサイを楽しんで」と来場を呼び掛ける。無料。午前９時～午後５時。