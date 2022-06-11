追突事故の路面電車が運行再開　鹿児島市

鹿児島市で新たに142人、鹿屋38人、奄美26人など計340人感染 新型コロナ・市町村別詳細

８．

霧島の高齢者施設クラスター 風邪症状の職員勤務、入所者の距離近く 新たな感染は340人（鹿児島市142、鹿屋38、奄美26、霧島18、徳之島14、薩摩川内13、和泊9、いちき串木野8、指宿7、天城7、与論7、喜界6、南さつま5、姶良5、知名4、日置3、志布志3、伊佐3、龍郷3、伊仙3、垂水2、さつま2、瀬戸内2、出水1、西之表1、長島1、大崎1、錦江1、中種子1、大和1、千葉1、熊本1、兵庫1） 2人死亡 新型コロナ・鹿児島10日発表