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追突事故の路面電車が運行再開 鹿児島市
2022/06/11 11:31
事故対応に追われる鹿児島市交通局の職員ら＝１１日午前９時１１分、鹿児島市鴨池２丁目の鹿児島市電郡元電停
拡大
鹿児島市交通局によると、１１日発生した市電同士の追突事故で部分運休していた郡元－騎射場間は同日１０時３３分、運行を再開した。
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