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新型コロナ　鹿児島県内で新たに437人感染

 2022/06/11 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者４３７人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは２２６人、市発表分は２１１人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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