19日ぶり前週上回る　40代以下が全体の8割　新たな感染は437人（鹿児島市216人、霧島32、鹿屋26、徳之島21、奄美15、日置14、伊仙13、天城11、薩摩川内9、指宿8、いちき串木野8、志布志8、伊佐7、和泊7、出水6、姶良5、瀬戸内5、曽於4、知名3、与論3、さつま2、南大隅2、枕崎1、垂水1、南さつま1、大崎1、東串良1、錦江1、肝付1、中種子1、大和1、喜界1、宮崎1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島11日発表

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新たに４３７人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日を５月２３日以来上回った。新規感染者の居住地別は、鹿児島市２１６人、霧島市３２人、鹿屋市２６人、徳之島町２１人、奄美市１５人、日置市１４人、伊仙町１３人、天城町１１人、薩摩川内市９人、指宿市、いちき串木野市、志布志市８人、伊佐市、和泊町７人、出水市６人、姶良市、瀬戸内町５人、曽於市４人、知名町、与論町３人、さつま町、南大隅町２人、枕崎市、垂水市、南さつま市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町、中種子町、大和村、喜界町１人、県外は宮崎県、神奈川県１人。年代別では、１０歳未満が１２０人と最も多く、１０代７７人、３０代６９人と続いた。４０代以下が全体の８０％を占めた。累計感染者は８万７１２６人になった。１０日時点の療養者数は前日比１３４人減の２８０８人。内訳は入院１４０人（前日比１人減）、宿泊施設入所３９２人（１４人減）、自宅待機２２７６人（１１９人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は８人。