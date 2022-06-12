新型コロナ　鹿児島県内で新たに298人感染

鹿児島市で新たに216人、霧島32人、鹿屋26人など計437人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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19日ぶり前週上回る 40代以下が全体の8割 新たな感染は437人（鹿児島市216人、霧島32、鹿屋26、徳之島21、奄美15、日置14、伊仙13、天城11、薩摩川内9、指宿8、いちき串木野8、志布志8、伊佐7、和泊7、出水6、姶良5、瀬戸内5、曽於4、知名3、与論3、さつま2、南大隅2、枕崎1、垂水1、南さつま1、大崎1、東串良1、錦江1、肝付1、中種子1、大和1、喜界1、宮崎1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島11日発表