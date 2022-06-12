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新型コロナ　鹿児島県内で新たに298人感染

 2022/06/12 16:11
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　鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの感染者２９８人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１６３人、市発表分は１３５人。
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