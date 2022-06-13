新たな感染は298人、年代別では10代未満が81人で最多（鹿児島市136、鹿屋27、奄美21、霧島18、徳之島15、出水10、志布志10、伊佐6、姶良6、天城6、日置5、瀬戸内5、曽於3、いちき串木野3、さつま3、伊仙3、和泊3、知名3、枕崎2、薩摩川内2、錦江2、龍郷2、阿久根1、指宿1、西之表1、南さつま1、湧水1、兵庫1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島12日発表
2022/06/13 07:00
鹿児島県と鹿児島市は１２日、新たに２９８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。
新規感染者の居住地は鹿児島市１３６人、鹿屋市２７人、奄美市２１人、霧島市１８人、徳之島町１５人、出水市、志布志市１０人、伊佐市、姶良市、天城町６人、日置市、瀬戸内町５人、曽於市、いちき串木野市、さつま町、伊仙町、和泊町、知名町３人、枕崎市、薩摩川内市、錦江町、龍郷町２人、阿久根市、指宿市、西之表市、南さつま市、湧水町１人。県外は、兵庫県、神奈川県１人。
年代別では、１０代未満が８１人と最も多く、１０代５３人、３０代４９人と続いた。
累計感染者は８万７４２４人。１１日時点の療養者は前日比７９人増の２８８７人。内訳は入院１３７人（前日比３人減）、宿泊施設入所は前日と変わらず３９２人、自宅待機２３５８人（８２人増）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は７人。
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新たな感染は298人、年代別では10代未満が81人で最多（鹿児島市136、鹿屋27、奄美21、霧島18、徳之島15、出水10、志布志10、伊佐6、姶良6、天城6、日置5、瀬戸内5、曽於3、いちき串木野3、さつま3、伊仙3、和泊3、知名3、枕崎2、薩摩川内2、錦江2、龍郷2、阿久根1、指宿1、西之表1、南さつま1、湧水1、兵庫1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島12日発表6月13日 07:00
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