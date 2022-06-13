三反園前知事時代に策定のキャッチコピー「どんどん鹿児島」見直しへ　鹿児島県　本年度末までに新コピー決定

鹿児島県は１３日、「新鹿児島ＰＲ戦略」を見直す新たな戦略の骨子案策定時期が９月ごろになるとの見通しを示した。また、骨子案の内容を踏まえ、２０１８年から使っている「どんどん鹿児島」に代わる新たなキャッチコピーの策定も進め、本年度末までの決定を目指す。同日の県議会一般質問で、岩重仁子議員（無所属、鹿児島市・鹿児島郡区）の質問に、悦田克己観光・文化スポーツ部長が答えた。ＰＲ戦略は１７年に策定した。１８年の明治維新１５０年、２０年に予定された鹿児島国体などを見据え、海外への情報発信の強化などを打ち出す内容。現在のキャッチコピーとともに、塩田康一知事の前任、三反園訓知事時代に策定した。