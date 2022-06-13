新型コロナ　鹿児島県内で新たに194人感染、1人死亡　クラスター2件確認

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者１９４人、１人の死亡を新たに確認したと発表した。県が発表した感染者は９５人、市は９９人。死者の県累計は２０５人となった。県は午後６時をめどに新たなクラスター２件に関する記者説明をする。