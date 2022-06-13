TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに194人感染、1人死亡　クラスター2件確認

 2022/06/13 16:06
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者１９４人、１人の死亡を新たに確認したと発表した。

　県が発表した感染者は９５人、市は９９人。

　死者の県累計は２０５人となった。

　県は午後６時をめどに新たなクラスター２件に関する記者説明をする。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ