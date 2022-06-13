いちき串木野市の児童施設、霧島市の医療機関でクラスター　感染者計50人　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は１３日、いちき串木野市の児童施設と霧島市の医療機関で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。いちき串木野市の児童施設の感染者は、利用者１２人、その親族１０人、職員２人。霧島市の医療機関は患者２１人、職員５人。県内のクラスターは累計２００件となった。