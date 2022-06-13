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新型コロナウイルス
鹿児島市で新たに101人、霧島23人、和泊15人など計194人感染 新型コロナ・市町村別詳細
2022/06/13 18:45
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者１９４人、１人の死亡を新たに確認したと発表した。
居住地別では、鹿児島市１０１人、霧島市２３人、和泊町１５人、鹿屋市１０人、日置市６人、薩摩川内市５人、奄美市、天城町、与論町４人、姶良市、さつま町、伊仙町３人、南さつま市、喜界町、知名町２人、垂水市、曽於市、いちき串木野市、志布志市、瀬戸内町、徳之島町１人。県外は広島県１人。
鹿児島県内の累計は８万７６１８人。
死者の県累計は２０５人となった。
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