クラスターの児童施設、利用者同士が密集 医療機関はマスク着用、手指消毒が不十分 新たな感染は194人（鹿児島市101人、霧島23、和泊15、鹿屋10、日置6、薩摩川内5、奄美4、天城4、与論4、姶良3、さつま3、伊仙3、南さつま2、喜界2、知名2、垂水1、曽於1、いちき串木野1、志布志1、瀬戸内1、徳之島1、広島1）新型コロナ・鹿児島13日発表
2022/06/14 07:00
鹿児島県と鹿児島市は１３日、新たに１９４人の新型コロナウイルス感染者と、１人の死亡を確認したと発表した。また県は、いちき串木野市の児童施設、霧島市の医療機関のクラスターを明らかにした。
いちき串木野市の児童施設の感染者は、利用者１２人、その親族１０人、職員２人。利用者同士が密集する場面があった。
霧島市の医療機関は患者２１人、職員５人。マスク着用、手指消毒が不十分だった。
新規感染者の居住地は、鹿児島市１０１人、霧島市２３人、和泊町１５人、鹿屋市１０人、日置市６人、薩摩川内市５人、奄美市、天城町、与論町４人、姶良市、さつま町、伊仙町３人、南さつま市、喜界町、知名町２人、垂水市、曽於市、いちき串木野市、志布志市、瀬戸内町、徳之島町１人。県外は広島県１人。
年代別では１０歳未満が４３人で最も多かった。
累計感染者は８万７６１８人になった。１２日時点の療養者数は前日比８０人減の２８０７人。内訳は入院１３８人（前日比１人増）、宿泊施設入所３９０人（２人減）、自宅待機２２７９人（７９人減）。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症は７人。
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クラスターの児童施設、利用者同士が密集 医療機関はマスク着用、手指消毒が不十分 新たな感染は194人（鹿児島市101人、霧島23、和泊15、鹿屋10、日置6、薩摩川内5、奄美4、天城4、与論4、姶良3、さつま3、伊仙3、南さつま2、喜界2、知名2、垂水1、曽於1、いちき串木野1、志布志1、瀬戸内1、徳之島1、広島1）新型コロナ・鹿児島13日発表6月14日 07:00
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