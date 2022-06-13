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ＪＲ川内－市来 上下線で運転再開　鹿児島線、倒木を撤去

 2022/06/13 23:03
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　倒木が列車に当たり運転を見合わせていたＪＲ鹿児島線の川内－市来は１３日午後１０時３７分、木の撤去作業が終わり、上下線とも運転を再開した。
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