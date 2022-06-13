ＪＲ川内－市来 上下線で運転再開　鹿児島線、倒木を撤去

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに194人感染、1人死亡 クラスター2件確認

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九州高校総体･新体操 女子の鹿児島純心37年ぶり栄冠 堅実演技で「奇跡起こった」 男子の鹿児島実業は2位で全国へ 九州高校総体

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いちき串木野市の児童施設、霧島市の医療機関でクラスター 感染者計50人 新型コロナ・鹿児島

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サクラクレパス新工場7月操業へ 水性ペンなど主力商品製造、15人新規雇用 鹿屋

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鹿児島市で新たに134人、鹿屋27人、奄美21人など計298人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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コロナ給付金詐欺容疑 指南役の58歳男を再逮捕 鹿児島県警

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新たな感染は298人、年代別では10代未満が81人で最多（鹿児島市134、鹿屋27、奄美21、霧島18、徳之島15、出水10、志布志10、伊佐6、姶良6、天城6、日置6、瀬戸内5、曽於3、いちき串木野3、さつま3、伊仙3、和泊3、知名3、枕崎2、薩摩川内2、錦江2、龍郷2、指宿2、阿久根1、西之表1、南さつま1、湧水1、兵庫1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島12日発表

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三反園前知事時代に策定のキャッチコピー「どんどん鹿児島」見直しへ 鹿児島県 本年度末までに新コピー決定

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川内原発2号機、2月以来の運転再開 ゲート前で抗議集会「延長反対。原発いらない」

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鹿児島市で新たに101人、霧島23人、和泊15人など計194人感染 新型コロナ・市町村別詳細