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JR日豊線　隼人―鹿児島中央　停電で運転見合わせ

 2022/06/14 07:28
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　ＪＲ九州によると、日豊線は停電が発生した影響で、１４日午前５時すぎから隼人―鹿児島中央間の上下線で運転を見合わせている。
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