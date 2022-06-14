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JR日豊線 隼人―鹿児島中央 停電で運転見合わせ
2022/06/14 07:28
拡大
ＪＲ九州によると、日豊線は停電が発生した影響で、１４日午前５時すぎから隼人―鹿児島中央間の上下線で運転を見合わせている。
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