十島村が全域に避難指示

５．

クラスターの児童施設、利用者同士が密集 医療機関はマスク着用、手指消毒が不十分 新たな感染は194人（鹿児島市101人、霧島23、和泊15、鹿屋10、日置6、薩摩川内5、奄美4、天城4、与論4、姶良3、さつま3、伊仙3、南さつま2、喜界2、知名2、垂水1、曽於1、いちき串木野1、志布志1、瀬戸内1、徳之島1、広島1）新型コロナ・鹿児島13日発表