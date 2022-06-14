TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

十島村が全域に避難指示

 2022/06/14 11:07
拡大拡大
　大雨となっている十島村は１４日午前９時、村内全域３６９世帯６５０人に避難指示を発令し、避難所１０カ所を開設した。村役場によると、午前１０時５０分現在、被害情報は入っておらず、避難者はいない。
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ