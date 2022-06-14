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南さつまの障害者施設でクラスター、職員と利用者計6人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/14 18:07
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　鹿児島県は１４日、南さつま市の障害者施設で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は職員、利用者各３人。

　県内のクラスターは累計２０１件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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