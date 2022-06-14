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新型コロナウイルス
南さつまの障害者施設でクラスター、職員と利用者計6人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/06/14 18:07
拡大
鹿児島県は１４日、南さつま市の障害者施設で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
感染者は職員、利用者各３人。
県内のクラスターは累計２０１件となった。
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