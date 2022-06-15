病床使用率5カ月ぶり20％切る　新たな感染は481人（鹿児島市226、霧島41、鹿屋32、奄美24、知名14、姶良13、天城12、指宿10、日置9、和泊9、薩摩川内8、志布志8、伊仙8、いちき串木野7、出水6、南さつま5、伊佐5、錦江5、徳之島5、与論5、曽於4、瀬戸内4、南九州3、龍郷3、喜界3、さつま2、湧水2、肝付2、垂水1、長島1、大崎1、東串良1、南大隅1、南種子1）新型コロナ・鹿児島14日発表

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新たに新型コロナウイルスの感染者を４８１人確認したと発表した。前週の同じ曜日を２日連続で上回った。県は感染者１人の死亡を公表。南さつま市の障害者施設のクラスターも明らかにした。県によると、県内の医療機関に入院中の感染者が１４日に亡くなった。遺族の意向で年代や性別、死因は非公表。死者の累計は２０６人。クラスターは通所型の施設で職員３人、利用者３人の計６人が感染。利用者のマスク着用が徹底されず、活動時に利用者と職員が密接になる場面があった。新規感染者の居住地は鹿児島市２２６人、霧島市４１人、鹿屋市３２人、奄美市２４人、知名町１４人、姶良市１３人、天城町１２人、指宿市１０人、日置市、和泊町９人、薩摩川内市、志布志市、伊仙町８人、いちき串木野市７人、出水市６人、南さつま市、伊佐市、錦江町、徳之島町、与論町５人、曽於市、瀬戸内町４人、南九州市、龍郷町、喜界町３人、さつま町、湧水町、肝付町２人、垂水市、長島町、大崎町、東串良町、南大隅町、南種子町１人。年代別は１０歳未満の１２２人が最も多く、１０代以下が全体の４７％を占めている。累計感染者は８万８０９９人。１３日時点の療養者数は前日比１６２人減の２６４５人。内訳は入院１４０人、宿泊施設入所３７７人、自宅待機２１２８人。入院のうち重症２人、酸素投与が必要な中等症８人。病床使用率は１８．６％で、５カ月ぶりに２０％を切った。