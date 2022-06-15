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自宅で大麻草を栽培した疑い　ナイジェリア人の夫と日本人妻を逮捕

 2022/06/15 14:45
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　鹿屋署と鹿児島県警組織犯罪対策課は１４日、大麻取締法違反（栽培）の疑いで、鹿屋市寿４丁目、会社員の女（４７）と夫でナイジェリア人の会社員の男（２６）＝いずれも勾留中＝を５月２６日に現行犯逮捕したと発表した。

　２人の逮捕容疑は、同日午前７時半ごろ、自宅で鉢植えした大麻草１０本程度を栽培した疑い。同署によると、大麻栽培に使用したとみられるはさみや照明器具を押収した。捜査に支障があるとして、発覚の経緯や認否は明らかにしていない。
栽培されていた大麻草などの押収品（鹿児島県警提供）
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