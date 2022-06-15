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新型コロナ　鹿児島県内で新たに337人感染確認

 2022/06/15 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者３３７人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１９１人、市は１４６人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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