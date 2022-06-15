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南九州道　伊集院ＩＣ－松元ＩＣ　事故で通行止め

 2022/06/15 17:38
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の伊集院ＩＣ（インターチェンジ）－松元ＩＣは事故のため、１５日午後５時１９分から上下線で通行止めとなっている。
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