鹿児島市で新たに149人、霧島22人、徳之島17人など計337人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者３３７人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市１４９人、霧島市２２人、徳之島町１７人、鹿屋市１５人、日置市、天城町１１人、出水市、志布志市１０人、姶良市９人、指宿市、奄美市、和泊町７人、伊仙町、与論町６人、曽於市、いちき串木野市、南九州市、瀬戸内町５人、薩摩川内市、知名町４人、南種子町３人、阿久根市、南さつま市、伊佐市、さつま町、肝付町２人、錦江町、南大隅町、龍郷町、喜界町１人。県外は福岡県３人、静岡県、沖縄県１人。鹿児島県内累計は、８万８４３６人。