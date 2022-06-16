重症1人、中等症7人　新たな感染は337人、3日ぶり前週下回る（鹿児島市149、霧島22、徳之島17、鹿屋15、日置11、天城11、出水10、志布志10、姶良9、指宿7、奄美7、和泊7、伊仙6、与論6、曽於5、いちき串木野5、南九州5、瀬戸内5、薩摩川内4、知名4、南種子3、阿久根2、南さつま2、伊佐2、さつま2、肝付2、錦江1、南大隅1、龍郷1、喜界1、福岡3、静岡1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島15日発表

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３３７人確認したと発表した。前週の同じ曜日を３日ぶりに下回った。新規感染者の居住地は鹿児島市１４９人、霧島市２２人、徳之島町１７人、鹿屋市１５人、日置市、天城町１１人、出水市、志布志市１０人、姶良市９人、指宿市、奄美市、和泊町７人、伊仙町、与論町６人、曽於市、いちき串木野市、南九州市、瀬戸内町５人、薩摩川内市、知名町４人、南種子町３人、阿久根市、南さつま市、伊佐市、さつま町、肝付町２人、錦江町、南大隅町、龍郷町、喜界町１人。県外は福岡県３人、静岡県、沖縄県１人。年代別では、１０歳未満は８０人と最も多く、１０代５８人、４０代４５人と続く。療養解除後に再び感染する再陽性者２人（計２３例）も確認された。累計感染者は８万８４３６人になった。１４日時点の療養者数は前日比１７８人増の２８２３人。内訳は入院１５５人、宿泊施設入所４０１人、自宅待機２２６７人。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症は７人。