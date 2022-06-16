日置の児童施設でクラスター、20人感染　新型コロナ・鹿児島

１．

新型コロナ 鹿児島県内新たに429人感染、1人死亡、クラスター1件確認

２．

鹿児島市で新たに149人、霧島22人、徳之島17人など計337人感染 新型コロナ・市町村別詳細

３．

自宅で大麻草を栽培した疑い ナイジェリア人の夫と日本人妻を逮捕

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ワクチン接種後死亡、鹿児島県内で21件 因果関係は「評価できず」 全国は1726件 新型コロナ

５．

台風1号影響か 奄美の海岸にクジラ親子漂着 住民の救助及ばず力尽きる

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サッカースタジアム整備 鹿児島市「3候補地以外考えず」 1カ所選定へ来年1月に需要予測最終報告

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総事業費5億円の「冒険ランドいおうじま」 鹿児島市が三島村に譲渡検討 直近3年間の収入は計2.5万円 村「方針決まっていない」

８．

重症1人、中等症7人 新たな感染は337人、3日ぶり前週下回る（鹿児島市149、霧島22、徳之島17、鹿屋15、日置11、天城11、出水10、志布志10、姶良9、指宿7、奄美7、和泊7、伊仙6、与論6、曽於5、いちき串木野5、南九州5、瀬戸内5、薩摩川内4、知名4、南種子3、阿久根2、南さつま2、伊佐2、さつま2、肝付2、錦江1、南大隅1、龍郷1、喜界1、福岡3、静岡1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島15日発表

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69歳男性の住家全焼、焼け跡から1人の遺体 飼育の牛3頭不明、1頭は逃げ出す 薩摩川内・祁答院

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参院選事実上スタート 鹿児島選挙区は6人が名乗り 選挙カー、応援弁士、チラシ…各陣営、準備に追われる