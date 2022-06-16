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日置の児童施設でクラスター、20人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/16 18:14
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　鹿児島県は１６日、日置市の児童施設で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は２０人。内訳は利用者１１人、その親族８人、職員１人。

　県内のクラスターは累計２０２件となった。
　
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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