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新型コロナウイルス
日置の児童施設でクラスター、20人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/06/16 18:14
拡大
鹿児島県は１６日、日置市の児童施設で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
感染者は２０人。内訳は利用者１１人、その親族８人、職員１人。
県内のクラスターは累計２０２件となった。
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