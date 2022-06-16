鹿児島市で新たに204人、鹿屋37人、霧島33人など計429人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者４２９人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市２０４人、鹿屋市３７人、霧島市３３人、奄美市２２人、日置市、徳之島町１３人、天城町１１人、薩摩川内市、瀬戸内町９人、姶良市、いちき串木野市、志布志市８人、与論町７人、肝付町６人、出水市、さつま町、知名町５人、和泊町４人、指宿市、垂水市３人、曽於市、伊佐市、南種町、伊仙町２人、枕崎市、南さつま市、南九州市、南大隅町、屋久島町、龍郷町、喜界町１人。県外は静岡県１人。鹿児島県内累計は８万８８６５人になった。また県は１人が死亡したと公表した。死者は県累計２０７人になった。