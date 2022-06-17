日置の児童施設のクラスター、利用者の距離不十分　新たな感染は429人（鹿児島市204、鹿屋37、霧島33、奄美22、日置13、徳之島13、天城11、薩摩川内9、瀬戸内9、姶良8、いちき串木野8、志布志8、与論7、肝付6、出水5、さつま5、知名5、和泊4、指宿3、垂水3、曽於2、伊佐2、南種子2、伊仙2、枕崎1、南さつま1、南九州1、南大隅1、屋久島1、龍郷1、喜界1、静岡１） 1人死亡　新型コロナ・鹿児島16日発表

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新たに４２９人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。県は１人の死亡、日置市の児童施設のクラスターも明らかにした。亡くなった人は県内医療機関に入院中だった。クラスターの感染者は利用者１１人、その親族８人、職員１人。室内で遊んでいるときに利用者同士の距離が十分確保できない場面があった。新規感染者の居住地は、鹿児島市２０４人、鹿屋市３７人、霧島市３３人、奄美市２２人、日置市、徳之島町１３人、天城町１１人、薩摩川内市、瀬戸内町９人、姶良市、いちき串木野市、志布志市８人、与論町７人、肝付町６人、出水市、さつま町、知名町５人、和泊町４人、指宿市、垂水市３人、曽於市、伊佐市、南種子町、伊仙町２人、枕崎市、南さつま市、南九州市、南大隅町、屋久島町、龍郷町、喜界町１人。県外は静岡県１人。年代別では１０歳未満の８６人が最多で、３０代、４０代が６６人だった。累計感染者は８万８８６５人となった。１５日時点の療養者数は前日比５９人減の２７６４人。内訳は入院１５７人、宿泊施設入所４２７人、自宅待機２１８０人。入院のうち重症１人、酸素投与の必要な中等症９人だった。