八代海に面した潮遊池 「魚が大量に死んでいる」と通報　市が水質検査へ　鹿児島・出水

女性の自殺 30歳未満が増加 69人中12人の17.4％、4.2ポイント増 20年・鹿児島県内

７．

日置の児童施設のクラスター、利用者の距離不十分 新たな感染は429人（鹿児島市204、鹿屋37、霧島33、奄美22、日置13、徳之島13、天城11、薩摩川内9、瀬戸内9、姶良8、いちき串木野8、志布志8、与論7、肝付6、出水5、さつま5、知名5、和泊4、指宿3、垂水3、曽於2、伊佐2、南種子2、伊仙2、枕崎1、南さつま1、南九州1、南大隅1、屋久島1、龍郷1、喜界1、静岡１） 1人死亡 新型コロナ・鹿児島16日発表