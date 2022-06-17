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八代海に面した潮遊池 「魚が大量に死んでいる」と通報 市が水質検査へ 鹿児島・出水
2022/06/17 09:30
大量の魚が死んでいるのが見つかった潮遊池＝出水市米ノ津町
拡大
１５日午後７時ごろ、鹿児島県出水市米ノ津町の潮遊池で、「魚が大量に死んでいる」と市民から市に通報があった。干潮に合わせ１６日午後から、県や市の職員がボラやチヌなどの死がいを回収した。
八代海に面した潮遊池は広さ約２万６０００平方メートルで、雨水や農業排水が流れ込む。原因は調査中で、市が水質検査を進めている。
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