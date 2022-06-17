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日置の宿舎でクラスター、7人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/17 18:03
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　鹿児島県は１７日、日置市の宿舎で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　感染者は利用者７人。

　県内のクラスターは累計２０３件となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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