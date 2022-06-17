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新型コロナウイルス
日置の宿舎でクラスター、7人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/06/17 18:03
拡大
鹿児島県は１７日、日置市の宿舎で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。
感染者は利用者７人。
県内のクラスターは累計２０３件となった。
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