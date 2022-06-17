県内のイラスト作家が創作活動PR 自作販売「イラフェス」19日まで 鹿児島市のアミュプラザ
2022/06/17 17:16
鹿児島県内のイラスト作家が自作を展示販売する「ナマ・イキＶＯＩＣＥイラフェス」が１７日、鹿児島市のアミュプラザで始まった。プロ・アマ５０組がポストカードや原画などを並べ、買い物客らが品定めしている。１９日まで。
「イラフェス」出展者と交流を楽しむ来場者＝鹿児島市のアミュプラザ
漫画やＣＧ、似顔絵など多彩な描き手がフリーマーケット形式で参加し、創作活動をＰＲ。大寺聡さん（５６）、ねこぜもんさん（２６）ら国内外で活躍する１０人の紹介コーナーもあり、広告デザインや書籍などプロの仕事に触れることができる。
鹿児島テレビ放送が番組の企画で初めて開いた。赤塚学園美容・デザイン専門学校デザイン科３年、松田望夢さん（２２）は「プロの絵は、細部までこだわりが見えた」。ねこぜもんさんは「地元で応援の声を聞くと励みになる」と語った。
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県内のイラスト作家が創作活動PR 自作販売「イラフェス」19日まで 鹿児島市のアミュプラザ6月17日 17:16
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