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県内のイラスト作家が創作活動PR　自作販売「イラフェス」19日まで　鹿児島市のアミュプラザ

 2022/06/17 17:16
「イラフェス」出展者と交流を楽しむ来場者＝鹿児島市のアミュプラザ
「イラフェス」出展者と交流を楽しむ来場者＝鹿児島市のアミュプラザ
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　鹿児島県内のイラスト作家が自作を展示販売する「ナマ・イキＶＯＩＣＥイラフェス」が１７日、鹿児島市のアミュプラザで始まった。プロ・アマ５０組がポストカードや原画などを並べ、買い物客らが品定めしている。１９日まで。

　漫画やＣＧ、似顔絵など多彩な描き手がフリーマーケット形式で参加し、創作活動をＰＲ。大寺聡さん（５６）、ねこぜもんさん（２６）ら国内外で活躍する１０人の紹介コーナーもあり、広告デザインや書籍などプロの仕事に触れることができる。

　鹿児島テレビ放送が番組の企画で初めて開いた。赤塚学園美容・デザイン専門学校デザイン科３年、松田望夢さん（２２）は「プロの絵は、細部までこだわりが見えた」。ねこぜもんさんは「地元で応援の声を聞くと励みになる」と語った。
来場者に活動内容を紹介する出展者＝鹿児島市のアミュプラザ
自身が手掛けたグッズを来場者に紹介するイラスト作家＝鹿児島市のアミュプラザ
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