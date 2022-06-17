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ノウゼンカズラ鮮やか 梅雨に彩り　18日は鹿児島県内全域で雨の見込み

 2022/06/17 20:42
路傍を華やかに彩るノウゼンカズラの花＝鹿児島市下田町
路傍を華やかに彩るノウゼンカズラの花＝鹿児島市下田町
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　鹿児島県本土は１７日、曇り空に時折晴れ間がのぞき、蒸し暑い一日となった。

　鹿児島市下田町の大山博さん（７３）の畑では、４メートルほどの高さに伸びたノウゼンカズラが鮮やかなオレンジ色の花を咲かせ、道行く人の目を楽しませている。直径５〜６センチの花は５月末に咲き始め、今では四方の枝いっぱいに広がる。「アジサイと同じ時季に咲くが、この花を見ると梅雨というより夏が来たと感じる」と大山さん。

　鹿児島地方気象台によると、九州南部に停滞する梅雨前線の影響で、１８日は県内全域で朝から雨の予報。２１日ごろまでぐずついた天気が続く見込み。
オレンジ色が鮮やかなノウゼンカズラの花＝鹿児島市下田町
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