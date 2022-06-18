南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
18
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
交通情報
東九州道の末吉財部－国分 通行止め解除
2022/06/18 22:44
拡大
西日本高速道路によると、東九州自動車道末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの通行止めは１８日午後１０時４０分、事故処理を終え、上下線とも解除された。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
東九州道の末吉財部－国分 通行止め解除
6月18日 22:44
牧園に小水力発電所 福地産業（霧島市）開所式 一般家庭117世帯分
6月18日 22:30
燃料費高騰、魚価低迷…悪循環の漁業者嘆き「国会議員は現場で生の声聞いて」 コロナで売り上げ8割減の居酒屋店主は「経済政策を」 参院選、景気対策争点に
6月18日 21:40
鹿児島県産キビ8％増54万トン 21年、平年比 平均糖度10年で最高
6月18日 21:30
鹿児島ユナイテッド 2試合ぶり白星 Ｙ横浜に3－0 サッカーＪ3
6月18日 21:10
東九州道の末吉財部－国分 事故で通行止め
6月18日 21:04
アジサイ御朱印に魔よけの力？ 病気はやりやすい梅雨限定 鹿児島市の護国神社、みこが季節の花描く
6月18日 20:45
未明の市道、道路と平行に横たわっていた県職員男性がタクシーにひかれ死亡 鹿児島市
6月18日 20:00
鹿児島市で新たに169人、鹿屋21人、日置、志布志、奄美で各16人など計343人感染 新型コロナ・市町村別詳細
6月18日 19:01
新型コロナ 鹿児島県内で新たに343人感染確認、１人死亡
6月18日 16:26
患者との交流、大自然…「離島ナースのナイスなお仕事！」をPR キャリアアップや環境整備も紹介 看護師就業増へ鹿児島県が動画配信
6月18日 15:36
全国高校野球選手権 鹿児島大会組み合わせ決まる 第1シードは大島 神村－鹿児島実が初戦で対決 7月2日開幕
6月18日 15:27
2000円で2万円分購入できるプレミアム商品券 コロナ下で5回目の発行へ 南さつま
6月18日 14:37
「国の責任見逃すのか」 福島原発訴訟 最高裁判決に避難者は不満訴え
6月18日 13:33
鹿児島ユナイテッド きょうホームでY横浜戦 「当たり前のことを90分やり通す」
6月18日 13:15
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲