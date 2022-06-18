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東九州道の末吉財部－国分　通行止め解除

 2022/06/18 22:44
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの通行止めは１８日午後１０時４０分、事故処理を終え、上下線とも解除された。
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