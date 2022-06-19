米軍輸送機オスプレイも与論空港に着陸

１９日午前７時４０分ごろ、鹿児島県与論町立長の与論空港に、米軍輸送機ＭＶ２２オスプレイ１機が着陸した。けが人や空港施設への被害はなかった。県港湾空港課によると、着陸約２５分前に、米軍普天間基地から同空港に着陸の連絡があった。また、１８日午後２時３６分に同空港に着陸した米軍ヘリコプター３機のうち２機は１９日午前８時５０分までに離陸、１機は駐留を続けている。九州防衛局は着陸理由について、ヘリ３機は燃料不足、オスプレイは給油のためと説明した。