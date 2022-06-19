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米軍輸送機オスプレイも与論空港に着陸

 2022/06/19 10:35
与論空港（2012年12月撮影）
与論空港（2012年12月撮影）
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　１９日午前７時４０分ごろ、鹿児島県与論町立長の与論空港に、米軍輸送機ＭＶ２２オスプレイ１機が着陸した。けが人や空港施設への被害はなかった。

　県港湾空港課によると、着陸約２５分前に、米軍普天間基地から同空港に着陸の連絡があった。また、１８日午後２時３６分に同空港に着陸した米軍ヘリコプター３機のうち２機は１９日午前８時５０分までに離陸、１機は駐留を続けている。

　九州防衛局は着陸理由について、ヘリ３機は燃料不足、オスプレイは給油のためと説明した。
２０１７年６月、奄美空港に緊急着陸した米軍輸送機オスプレイ＝奄美市笠利
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