南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
19
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
米軍輸送機オスプレイも与論空港に着陸
2022/06/19 10:35
与論空港（2012年12月撮影）
拡大
１９日午前７時４０分ごろ、鹿児島県与論町立長の与論空港に、米軍輸送機ＭＶ２２オスプレイ１機が着陸した。けが人や空港施設への被害はなかった。
県港湾空港課によると、着陸約２５分前に、米軍普天間基地から同空港に着陸の連絡があった。また、１８日午後２時３６分に同空港に着陸した米軍ヘリコプター３機のうち２機は１９日午前８時５０分までに離陸、１機は駐留を続けている。
九州防衛局は着陸理由について、ヘリ３機は燃料不足、オスプレイは給油のためと説明した。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
五代友厚の映画「天外者」30人鑑賞 いちき串木野･薩摩藩留学生記念館
6月19日 11:00
「苦しいです」 戻らない目の状態 横田慎太郎はついに決断した 2軍選手異例の引退試合､鋭い打球がセンターに 何かに背中を押されるように足は前へ ボールは見えない 捕球､ダイレクト返球､そしてアウト 「奇跡のバックホーム」の瞬間
6月19日 11:00
米軍輸送機オスプレイも与論空港に着陸
6月19日 10:35
与論空港に米軍ヘリ3機着陸 鹿児島空港行き民間機1便、出発20分遅れる
6月19日 10:00
火災時の避難誘導、初期消火の流れ確認 鹿児島空港で自衛消防隊訓練
6月19日 10:00
影薄い「父の日」…30～70代のお父さんに聞いた、もらってうれしいものは？ 「贈り物する」最多の県は84％
6月19日 08:33
父の日に牛乳（ちち）贈ろう 鹿屋、東串良の酪農家、消費拡大ＰＲ
6月19日 08:30
参院選･鹿児島選挙区 自民現職の出身母体農政連と県議 結束強める 「組織力借りたい」農政連 「いずれ仲間を国政に送るため」存在感発揮したい県議 同床異夢でも互いに熱
6月19日 08:00
西郷輝彦さんしのぶ会にファンら1350人 「努力の人」「行動力と元気もらえた」…青春のスターとの別れ惜しむ
6月19日 07:30
児童の引き渡し 3小中校で連携訓練 授業中の地震発生想定、薩摩川内
6月19日 07:30
3日ぶり前週下回る 新たな感染は343人（鹿児島市169人、鹿屋21、日置16、志布志16、奄美16、霧島15、徳之島14、知名12、天城7、与論7、薩摩川内5、曽於5、出水3、指宿3、西之表3、いちき串木野3、姶良3、龍郷3、伊仙3、和泊3、伊佐2、大崎2、肝付2、瀬戸内2、喜界2、枕崎1、南さつま1、南九州1、さつま1、湧水1、中種子1）新型コロナ・鹿児島18日発表
6月19日 07:00
都城の28人含む172人新たに感染、1人死亡 新型コロナ・宮崎18日発表
6月19日 07:00
東九州道の末吉財部－国分 通行止め解除
6月18日 22:44
牧園に小水力発電所 福地産業（霧島市）開所式 一般家庭117世帯分
6月18日 22:30
燃料費高騰、魚価低迷…悪循環の漁業者嘆き「国会議員は現場で生の声聞いて」 コロナで売り上げ8割減の居酒屋店主は「経済政策を」 参院選、景気対策争点に
6月18日 21:40
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲