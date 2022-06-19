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都城志布志道路の有明北－伊崎田　通行止め解除

 2022/06/19 14:03
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　鹿児島県警によると、都城志布志道路の有明北インターチェンジ（ＩＣ）－伊崎田ＩＣの通行止めは１９日午後１時４５分、事故処理を終え、規制は解除された。
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