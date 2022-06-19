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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに284人感染確認
2022/06/19 16:07
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２８４人確認したと発表した。
県が発表したのは１３８人、市発表分は１４６人。
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