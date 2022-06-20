2日連続前週下回る　新たな感染は284人（鹿児島市146人、鹿屋17、奄美17、霧島12、徳之島12、指宿9、日置8、薩摩川内6、姶良6、知名6、志布志5、出水4、南九州4、天城4、瀬戸内3、伊仙3、和泊3、西之表2、曽於2、南さつま2、伊佐2、南大隅2、屋久島2、枕崎1、垂水1、さつま1、肝付1、南種子1、龍郷1、与論1）新型コロナ・鹿児島19日発表

鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２８４人確認したと発表した。前週の同じ曜日を２日連続で下回った。新規感染者の居住地は、鹿児島市１４６人、鹿屋市、奄美市１７人、霧島市、徳之島町１２人、指宿市９人、日置市８人、薩摩川内市、姶良市、知名町６人、志布志市５人、出水市、南九州市、天城町４人、瀬戸内町、伊仙町、和泊町３人、西之表市、曽於市、南さつま市、伊佐市、南大隅町、屋久島町２人、枕崎市、垂水市、さつま町、肝付町、南種子町、龍郷町、与論町１人。年代別では１０歳未満の６８人が最多で、４０代５０人、３０代４７人、１０代３６人と続いた。累計感染者は８万９８３２人になった。１８日時点の療養者数は前日比１７人減の２７５８人。内訳は入院１４４人、宿泊施設入所３９４人、自宅待機２２２０人。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症１１人。病床使用率は１７．０％。