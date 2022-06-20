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指宿のサークル活動でクラスター、9人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/20 18:11
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　鹿児島県は２０日、指宿市のサークル活動で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は９人（参加者６人、その親族３人）。

　県内のクラスターは累計２０４件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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