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鹿児島県内で新たな変異株を確認　2種類のオミクロン派生型　新型コロナ

 2022/06/20 18:30
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　鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスのオミクロン株派生型の「ＢＡ・５」と「ＢＡ・２・１２・１」の感染者を県内で初めて確認したと発表した。

　「ＢＡ・５」は３人、「ＢＡ・２・１２・１」１人。いずれも海外渡航歴はなく、不特定多数との接触はないという。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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