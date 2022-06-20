南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
20
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
鹿児島県内で新たな変異株を確認 2種類のオミクロン派生型 新型コロナ
2022/06/20 18:30
拡大
鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスのオミクロン株派生型の「ＢＡ・５」と「ＢＡ・２・１２・１」の感染者を県内で初めて確認したと発表した。
「ＢＡ・５」は３人、「ＢＡ・２・１２・１」１人。いずれも海外渡航歴はなく、不特定多数との接触はないという。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
鹿児島市で新たに95人、鹿屋14人、霧島11人など計174人感染 新型コロナ・市町村別詳細
6月20日 18:45
鹿児島県内で新たな変異株を確認 2種類のオミクロン派生型 新型コロナ
6月20日 18:30
指宿のサークル活動でクラスター、9人感染 新型コロナ・鹿児島
6月20日 18:11
新型コロナ 鹿児島県内で新たに174人感染、クラスター1件確認
6月20日 16:05
九州高校総体・陸上男子1600メートルリレー 鹿児島南、県高校記録を６年ぶり更新し栄冠 昨年の全国総体優勝タイム上回る
6月20日 13:32
「卵は1日2個食べて」 鹿児島県内農家、自転車リレーで呼び掛け
6月20日 12:30
新聞配達員ひき逃げ 会社員の男を容疑で逮捕 「逃げれば、ばれないと思った」
6月20日 12:27
沖縄戦戦没の鹿児島出身者2928人追悼 重なるウクライナ侵攻、「戦争の記憶、語り継ぐ」 県護国神社
6月20日 12:23
「軍拡が平和も暮らしも押しつぶす」 共産･市田忠義副委員長が演説 参院選に向け鹿児島入り
6月20日 11:56
十島村・小宝島で時間35ミリの激しい雨 十島村に土砂災害警戒情報 西之表、屋久島、南大隅、三島の4市町村にも大雨警報
6月20日 11:35
宇宙に一番近い島の高校生、小型ロケット製作に挑む 初の打ち上げは「想像以上」 コンテスト出場へ鹿児島大研究会に弟子入り
6月20日 11:00
ラグビーＢＬ東京、リーグワン4位を報告 社長ら鹿児島市役所表敬
6月20日 11:00
奏者も作曲家も「オール鹿児島」で郷土色豊かな音色 鹿児島交響楽団が定期演奏会
6月20日 10:00
鹿児島の魅力 原宿でＰＲ 焼酎、げたんは…100種以上の特産ずらり
6月20日 10:00
焼津カツオ窃盗 事件の温床となった競りの悪習「補填」とは 一大産地への横流し「3～4年前からあった」参考人が証言
6月20日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲