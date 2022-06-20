鹿児島市で新たに95人、鹿屋14人、霧島11人など計174人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者１７４人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市９５人、鹿屋市１４人、霧島市１１人、南九州市６人、日置市、志布志市５人、出水市、奄美市、徳之島町、与論町４人、薩摩川内市、いちき串木野市、伊仙町３人、枕崎市、阿久根市、西之表市、曽於市、伊佐市、姶良市、大崎町、東串良町、錦江町、瀬戸内町、龍郷町、天城町、知名町１人.鹿児島県内累計は９万６人になった。