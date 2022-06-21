累計9万人超す、増加スピードは鈍化　新たな感染は174人（鹿児島市95、鹿屋14、霧島11、南九州6、日置5、志布志5、出水4、奄美4、徳之島4、与論4、薩摩川内3、いちき串木野3、伊仙3、枕崎1、阿久根1、西之表1、曽於1、伊佐1、姶良1、大崎1、東串良1、錦江1、瀬戸内1、龍郷1、天城1、知名1）新型コロナ・鹿児島20日発表

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新たに１７４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。累計感染者は９万人を超え、９万６人になった。県は、指宿市の屋内スポーツのサークル活動でクラスターの発生を明らかにした。累計８万人を超えた５月２５日から２６日間で９万人に達した。４万人を超えた３月下旬から８万人超まで半月で１万人ずつ増えたのに対し、感染者増加のスピードは鈍化した。クラスターの感染者は参加者６人とその親族３人の計９人。休憩時と、試合会場まで移動する車内でのマスク着用が不十分だった。新規感染者の居住地は鹿児島市９５人、鹿屋市１４人、霧島市１１人、南九州市６人、日置市、志布志市５人、出水市、奄美市、徳之島町、与論町４人、薩摩川内市、いちき串木野市、伊仙町３人、枕崎市、阿久根市、西之表市、曽於市、伊佐市、姶良市、大崎町、東串良町、錦江町、瀬戸内町、龍郷町、天城町、知名町１人。年代別でみると、１０歳未満が４６人で最も多く、３０代３０人、１０代２７人と続いた。１９日時点の療養者は、前日比８６人減の２６７２人。内訳は入院１５３人（重症１人、酸素投与が必要な中等症１２人）、宿泊施設入所３９６人、自宅待機２１２３人。