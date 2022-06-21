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九州南部 夕方にかけ非常に激しい雨の恐れ　薩摩地方、時間50ミリ

 2022/06/21 07:55
側溝から激しく吹き出す雨水＝２１日午前７時半、鹿児島市
側溝から激しく吹き出す雨水＝２１日午前７時半、鹿児島市
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　九州に停滞する梅雨前線の影響で、鹿児島県内は２０日、十島村や種子島・屋久島地方で大雨となった。九州南部では２１日も夕方にかけて局地的に１時間５０ミリの非常に激しい雨が降る恐れがある。鹿児島地方気象台は土砂災害への警戒、落雷や竜巻への注意を呼び掛けている。

　気象台によると、２１日に予想される１時間雨量は多い所で、薩摩地方５０ミリ、大隅地方４０ミリ、種子・屋久地方３０ミリ。同日午後６時までの２４時間雨量は、多い所で薩摩１８０ミリ、大隅１２０ミリ、種子・屋久１００ミリと予想される。
雨が降り続く鹿児島市街地。厚い雲に覆われ桜島は見えない＝２１日午前７時半、鹿児島市上荒田町
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