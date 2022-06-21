九州南部 夕方にかけ非常に激しい雨の恐れ　薩摩地方、時間50ミリ

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

８．

累計9万人超す、増加スピードは鈍化 新たな感染は174人（鹿児島市95、鹿屋14、霧島11、南九州6、日置5、志布志5、出水4、奄美4、徳之島4、与論4、薩摩川内3、いちき串木野3、伊仙3、枕崎1、阿久根1、西之表1、曽於1、伊佐1、姶良1、大崎1、東串良1、錦江1、瀬戸内1、龍郷1、天城1、知名1）新型コロナ・鹿児島20日発表